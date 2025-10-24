الليلة.. "أمطار وفيرة" على مناطق محدودة في العراق

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات أحوال الطقس في العراق، مساء الجمعة، إلى فرص هطول "أمطار وفيرة" في غرب نينوى ودهوك خلال هذه الليلة، على أن تضعف تدريجياً وتنحسر صباح السبت.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن صور الأقمار الاصطناعية تُظهر نشاطاً ملحوظاً للسُحب الممطرة في أماكن محدودة من مدن شمال البلاد وبعض مناطق الوسط، فيما تُرصد سُحب متفرقة غير ممطرة في أجواء بعض مدن الجنوب، وترصد الاقمار أمطاراً وفيرة في غرب نينوى ودهوك.

وتوقع عطية أن تستمر فرص هطول الأمطار المتفرقة خلال هذه الليلة، على أن تضعف تدريجياً وتنحسر صباح السبت.

كما رجح الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اعتباراً من يوم غد السبت يعقبه انخفاض ملموس مع مطلع الشهر المقبل، إيذاناً ببداية فعلية لموسم الشتاء.

وتأتي هذه التوقعات تزامناً مع إعلان أمانة بغداد لوكالة شفق نيوز، الجمعة، بدء استعداداتها المبكرة لموسم الأمطار عبر صيانة شاملة لشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ ومعالجة المياه إلى جانب إنشاء خطوط طوارئ في عدد من المناطق.

يذكر أن مشاهد غرق شوارع العاصمة بغداد تتكرر مع أول موجة أمطار في كل موسم تقريباً، حيث تتحول العديد من المناطق إلى برك مياه عطلت حركة السير وأغرقت الأحياء السكنية.

ويشكو المواطنون من تكرار المشهد ذاته كل عام، وسط مطالبات بتحديث شبكات الصرف وتحسين البنية التحتية قبل تفاقم الأضرار.