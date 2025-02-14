اللون الأحمر يكسو بغداد.. "الدب" يتصدر هدايا العشاق (صور)

شفق نيوز/ شهدت شوارع العاصمة بغداد، ولا سيما منطقة الكرادة، منذ صباح اليوم الجمعة، انتشاراً واسعاً لبيع إكسسوارات وهدايا عيد الحب، حيث افترشت عشرات الدمى الحمراء الأرصفة إلى جانب هدايا بألوان وأشكال مختلفة.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن الإقبال على شراء الدب الأحمر يزداد بشكل ملحوظ منذ يوم أمس، إذ تتفاوت الأسعار حسب الحجم والجودة، حيث تبدأ من 7 آلاف دينار وتصل إلى 75 ألف دينار.

وتشهد الأسواق في بغداد، في مثل هذا التوقيت من كل عام، إقبالاً كبيراً على شراء هدايا عيد الحب، في ظل انتشار واسع لمحال وبسطات بيع الهدايا التي تجذب الشباب.

وفي 14 فبراير/شباط من كل عام يحتفل الملايين حول العالم بعيد الحب.

ويحمل هذا العيد اسم "الفلنتاين" نسبة إلى قديس بهذا الاسم يُعد راعيا للعشاق في العالم. وقد جاء اختيار 14 من فبراير/شباط (التاريخ الذي يعتقد أنه قتل فيه عام 269 بعد الميلاد) عيدا للعشاق في كثير من الدول.

وقد بدأ الاحتفال بعيد الحب، منذ منتصف القرن التاسع عشر، حينما حوَّل التجار الأمريكيون تقليدا دينيا شعبيا لإحياء ذكرى القديس فالنتين إلى حدث معاصر.