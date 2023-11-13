اللواء الركن حسن مكنزي قائداً لقوات جهاز مكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الاثنين، بأن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الجديد الفريق الركن كريم التميمي، أجرى تغييرات في بعض مفاصل الجهاز.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى تكليف اللواء الركن حسن مكنزي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحه الإرهاب، وتكليف العميد الركن محمد زبير بمنصب قائد العمليات الخاصة الثانية".

وأضاف أنه "تم تكليف العميد الركن علاء ياسر قائداً للقيادة الأولى لجهاز مكافحه الإرهاب".

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قرر في الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إقالة الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي من رئاسة جهاز مكافحة الارهاب، والفريق الركن أحمد سليم من قيادة عمليات بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني أجرى تغييرات لعدد من القادة في مواقع عسكرية عليا، وكلف سيادته بدلاء عنهم لإكمال مسيرتهم في العمل العسكري".

وشملت التغيرات تعيين الفريق الركن كريم عبود محمد رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب، بدلاً عن الساعدي، كما تمّ نقل الفريق الركن أحمد سليم بهجت من منصبه كقائد عمليات بغداد إلى إمرة وزارة الدفاع، وتعيين اللواء الركن وليد خليفة مجيد بدلاً عنه.