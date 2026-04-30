"الله ينصركم على أمة محمد" تتسبب بالسجن لشاب من الناصرية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء الخميس، بأن محكمة جنح الناصرية حكمت بالسجن بحق شاب من أهالي المحافظة، كتب عبارة على "فيسبوك" فُهمت بأنها رسالة دعم لإسرائيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنح الناصرية أصدرت حكما بالحبس مدة عامين بحق شاب نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عبارة (الله ينصركم على أمة محمد) وبجوارها علم إسرائيل".

وأضاف المصدر أن "الشاب المدان من أهالي مدينة الناصرية، وصدر القرار بحقه وفق أحكام قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) رقم 1 لسنة 2022".