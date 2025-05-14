اللجنة الأمنية تنفي فرض حظر تجوال خلال القمة العربية في بغداد

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الأمنية العليا لتأمين القمة العربية، يوم الأربعاء، عدم وجود أي حظر للتجوال في العاصمة بغداد قبل أو أثناء انعقاد القمة المقرر انطلاقها السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد مقداد ميري في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جميع المحال التجارية والأسواق العامة ستبقى مفتوحة أمام حركة المواطنين بشكل طبيعي"، داعياً إلى "عدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول الترويج لعكس ذلك".

وتستعد العاصمة العراقية بغداد لاحتضان القمة العربية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم لوجستي واسع النطاق لضمان نجاح الحدث.