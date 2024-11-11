اللجنة الأمنية العليا للتعداد السكاني في العراق تكشف عن استعداداتها

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الأمنية العليا للتعداد السكاني في العراق، يوم الاثنين، عن استعداداتها لإجراء الإحصاء وما سيرافق ذلك من ضوابط وتعليمات.

وقال وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق عادل عباس الخالدي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تولت وضع الاستعدادات لإجراء التعداد السكاني لسنة 2024، كما تم تكليفها بتأمين التعداد العام وتسهيل تحرك المكلفين بإجراء الإحصاء بالتعاون مع وزارة التخطيط".

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، إنه "بموجب الأمر الديواني تم تشكيل اللجنة الأمنية للتعداد، وعندما شكلت قامت بعدة خطوات في بغداد والمحافظات بما فيها إقليم كوردستان وأمنت الحماية للأفراد والمراكز والأجهزة المخصصة للتعداد، وقد وضعت الخطة الأمنية اللازمة للتعداد السكاني".

وأضاف "سيتم فرض حظر للتجوال يوميّ 20 و21 من الشهر الجاري لتقييد حركة المواطنين والسيارات والقطارات بين المدن والأقضية والريف باستثناء الحالات الإنسانية والضرورية لتسهيل حركة المكلفين بإجراء التعداد".

وتابع ميري "يسمح للمخولين من الجهات الأمنية ومديرية الإحصاء والعدادين والموظفين المخولين بالتحرك وكذلك الصحفيين والإعلاميين المخولين الذين يحملون الباحات التعريفية".

وأشار إلى أنه "يستثنى من حظر التجوال جميع المكلفين من ملاكات وزارة الصحة والوزارات الأخرى ممن لديهم كتب رسمية".

إلى ذلك، أوضح رئيس غرفة عمليات التعداد ضياء كاظم "نحن أمام استحقاق وطني وحدث مهم وهو التعداد السكاني، فالعراق لم يجري تعداداً سكانياً منذ العام 1997، وهذا التعداد يتميز عن التعدادات السابقة".

وبين أن "هناك رسالة أحملها وهي أن العدادين سيبدأون بمهامهم في يوم 14 من الشهر الجاري حيث سينتشرون في أماكن عملهم للكشف عن المناطق وجمع بعض المعلومات الأولية".