اللجنة الأمنية العليا لتأمين القمة العربية: تم إخفاء المظاهر المسلحة وحماية مطار بغداد

شفق نيوز/ أكد الناطق باسم اللجنة العليا الأمنية لتأمين القمة العربية مقداد ميري، يوم الأربعاء، على أنه تم إخفاء المظاهر المسلحة وحماية مطار بغداد، فضلا عن تدريب 600 ضابط ومنتسب لحماية الشخصيات.

وقال ميري في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "أمرا ديوانيا صدر من القائد العام للقوات المسلحة، بأن تكون خطة التأمين على عاتق وزارة الداخلية".

وأضاف أن "وضع المهام وضع خطة أمنية لإدارة الملف الامني قبل انعقاد القمة"، مبينا أنه "توفير الحماية الامنية للوفود والضيوف والمشاركين في القمة، ووضع خطة طوارئ".

وتابع أن "الإشراف على تسيير حركة الضيوف من المطار إلى الأماكن والفنادق، وإجراء تدقيق امنّي للوفود والضيوف والاعلاميين من داخل وخارج العراق".

ولفت إلى أنه "هناك إشراف على تسهيل اجراءات الحركة الكمركية للشركات المتعاقدة وتقديم التقارير الأسبوعية إلى رئيس اللجنة العليا"، مضيفا أن "اللجنة عقدت عشرة اجتماعات رسمية للتهيئة وتحديد الأوليات لكافة الأجهزة الامنية".

وأكد أن "اللجنة أرسلت وفد أمني إلى البحرين الاطلاع إلى تجارب القمة 23 في البحرين، وأن اللجنة اختارت ضباط من تشكيلات الوزارة وإشراكهم في دورات".

وأشار إلى أنه "من ضمن أعمال اللجنة تم انتخاب 600 ضابط ومنتسب من حماية الشخصيات وإدخالهم في دورات لحماية الوفود عالية المستوى من ملوك ورؤساء"، مبينا أنه "تم انتخاب عدد كبير من الضباط بتربة لواء، للأشراف على اقامة الوفود في الفندق والإيواء للوفود ومشاركة اجهزة استخباراتية اخرى معهم".

واستطرد "تحديد قوة متكاملة لتامين الفنادق الرئيسية مع إخفاء المظاهر المسلحة وحماية مطار بغداد وتأمين الطرق المؤدية من المطار إلى امكان الإقامة"، مبينا أن "شروع باكمال الضيافة الخاصة والرسمية المرافقة الوفود والمستلزمات الأخرى وتهيئة كل العجلات".

وأشار إلى "قيام مديريات الهويات بتهيئة كافة المستلزمات لإكمال الباجات الخاصة بالوفود والمشاركين في الموتمر"، مضيفا أن "قطعات الدفاع الجوي وطيران الجيش ستأمن سماء ومحيط بغداد".

وتابع "لن يكون هناك قطع الطرق، وأن الحياة ستكون طبيعية بغداد".