اللجنة النيابية: قانون المتفرغ الزراعي يعالج مشكلة البطالة ويمنح تقاعداً للخريجين

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الزراعة والمياه النيابية، يوم الجمعة، إن مجلس الوزراء سيصوت قانون المتفرغ الزراعي خلال الفترة المقبلة، فيما أشارت إلى أن القانون يعالج مشكلة البطالة ويمنح تقاعد للخريجين الزراعيين.

وقال عضو اللجنة علي البديري لوكالة شفق نيوز، إن "مسودة قانون المتفرغ الزراعي موجود حاليا في أروقة مجلس الوزراء قيد الدراسة، وسيتم اقرار القانون في الجلسات المقبلة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب".

وأضاف إن "قانون يعالج مشكلة البطالة بالبلاد وسيشمل الخريجين الزراعيين من يحملون الشهادة الاعدادية المهنية والمعاهد الزراعية وحملة بكالوريوس الزراعة بقانون التقاعد أسوة بالموظفين".

وتابع البديري، إن "القانون سيمنح الخريجين الزراعيين المتفرغين خدمة من تاريخ تخرجهم، بالإضافة إلى احتساب الشهادة الدراسية الحاصل عليها المتخرج"، مشيرا إلى إن "الحكومة ستمنح فئة الخريجين قطع أراضٍ ملكاً صرفاً".