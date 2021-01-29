سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اللجنة النيابية: قانون المتفرغ الزراعي يعالج مشكلة البطالة ويمنح تقاعداً للخريجين

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-29T12:10:25+0000
اللجنة النيابية: قانون المتفرغ الزراعي يعالج مشكلة البطالة ويمنح تقاعداً للخريجين

شفق نيوز/ أكدت اللجنة الزراعة والمياه النيابية، يوم الجمعة، إن مجلس الوزراء سيصوت قانون المتفرغ الزراعي خلال الفترة المقبلة، فيما أشارت إلى أن القانون يعالج مشكلة البطالة ويمنح تقاعد للخريجين الزراعيين.

وقال عضو اللجنة علي البديري لوكالة شفق نيوز، إن "مسودة قانون المتفرغ الزراعي موجود حاليا في أروقة مجلس الوزراء قيد الدراسة، وسيتم اقرار القانون في الجلسات المقبلة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب".

وأضاف إن "قانون يعالج مشكلة البطالة بالبلاد وسيشمل الخريجين الزراعيين من يحملون الشهادة الاعدادية المهنية والمعاهد الزراعية وحملة بكالوريوس الزراعة بقانون التقاعد أسوة بالموظفين".

وتابع البديري، إن "القانون سيمنح الخريجين الزراعيين المتفرغين خدمة من تاريخ تخرجهم، بالإضافة إلى احتساب الشهادة الدراسية الحاصل عليها المتخرج"، مشيرا إلى إن "الحكومة ستمنح فئة الخريجين قطع أراضٍ ملكاً صرفاً".

related

الاتصالات النيابية تكشف عن مخطط لحذف ديون شركات الهاتف الجوال

Date: 2020-12-29 11:30:58
الاتصالات النيابية تكشف عن مخطط لحذف ديون شركات الهاتف الجوال

الاقتصاد النيابية ترفض إيقاف العلاوات والترفيعات للموظفين في الموازنة

Date: 2021-01-04 09:14:06
الاقتصاد النيابية ترفض إيقاف العلاوات والترفيعات للموظفين في الموازنة

مفوضية الانتخابات تطالب البرلمان بتثبيت موظفي العقود استعداداً لـ"المبكرة"

Date: 2021-01-07 12:16:38
مفوضية الانتخابات تطالب البرلمان بتثبيت موظفي العقود استعداداً لـ"المبكرة"

مجلس النواب يصوت على قرار لتوسعة مقاعد الدراسات العليا

Date: 2021-01-23 14:59:07
مجلس النواب يصوت على قرار لتوسعة مقاعد الدراسات العليا

المالية النيابية تطمئن الموظفين: لا توجد اقتطاعات من رواتبكم في 2021

Date: 2021-01-23 15:17:39
المالية النيابية تطمئن الموظفين: لا توجد اقتطاعات من رواتبكم في 2021

يتضمن تمليك بيوت الحواسم.. قانون العشوائيات سيقر قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية

Date: 2020-12-01 12:36:50
يتضمن تمليك بيوت الحواسم.. قانون العشوائيات سيقر قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية

نائب: مدير تربية صلاح الدين يزرع الطائفية في المحافظة وعليه شبهات فساد

Date: 2020-12-07 11:36:45
نائب: مدير تربية صلاح الدين يزرع الطائفية في المحافظة وعليه شبهات فساد

الاقتصاد النيابية: البرلمان ينوي إلغاء عطلته التشريعية للتصويت على الموازنة

Date: 2020-12-29 09:32:12
الاقتصاد النيابية: البرلمان ينوي إلغاء عطلته التشريعية للتصويت على الموازنة