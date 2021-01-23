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اللجنة المالية تضيّف الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة 2021

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-23T16:51:29+0000
اللجنة المالية تضيّف الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة 2021

شفق نيوز/ ضيّفت اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري، يوم السبت، أمين عام مجلس الوزراء حميد الغزي والوفد المرافق له ضمن سلسلة اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وذكر بيان للجنة المالية في مجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "في مستهل اللقاء بحثت اللجنة المالية مع أمانة مجلس الوزراء عدداً من الملفات التي تخص موازنة 2021، والملاحظات القانونية التي سجلتها اللجنة فيها، فضلاً عن ملف بناء المدارس وبيان سبب إحالتها للأمانة العامة وملف التعويضات للمناطق المحررة".

واشار البيان إلى أن "مداخلات اعضاء اللجنة المالية انصبت بشأن برامج الأمانة والمتابعة مع مجموعة التواصل لدعم الاقتصاد العراقي التي تضم دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبعة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالاشتراك مع اللجنة المالية والتي عقدت العديد من الاجتماعات وتوصلت لاتفاقات بشأن دعم العراق وبشكل كبير".

من جانبه؛ قدم الأمين العام لمجلس الوزراء توضيحاً بشأن تخصيصات الأمانة في الموازنة ومشاريعها والمشاكل التي تعرقل عدداً من المشاريع والعقبات الإدارية والمالية والحلول التي ستتخذها بهذا الشأن، بحسب بيان اللجنة المالية.

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