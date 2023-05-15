اللجنة المالية النيابية تبدأ التصويت على بنود موازنة 2023 وتؤجل 7 فقرات منها

شفق نيوز/ عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور اعضائها يوم الاثنين، اجتماعا لإتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية، اذ اكد رئيس اللجنة ضرورة المضي بإدراك جميع التفاصيل الواردة من اجل الاسراع في انجازها، وقررت اللجنة استضافة المعنيين في وزارتي المالية والتخطيط بحسب بيان لمجلس النواب العراقي ورد لوكالة شفق نيوز.

وشرعت اللجنة بقراءة المادة الثانية وفقراتها المتعلقة بآلية تغطية العجز من خلال الوفرة المتحققة عن بيع النفط والايرادات الاخرى، اضافة الى مناقشة بنود إدراج المشاريع الاستثمارية الممولة من المنح والقروض، والتوسع في باب الاستثمار وإشراك القطاع الخاص، والاستماع الى المقترحات وانضاجها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.

وتابعت اللجنة دراسة المحور الاول الخاص بالقروض المستمرة لغرض تمويل المشاريع المستمرة في الوزارات والمحافظات، واعمار المناطق المتضررة، ودعم مجالات التربية، والصحة، والطاقة.

اضافة الى المحور الثاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب الاتفاقية الاطارية (العراقية، الصينية)، حسب الاقتراض لدعم مشاريع الطاقة، ومشاريع التربية لبناء (1000) مدرسة نموذجية، والمشاريع الاستراتيجية والتنموية المنسجمة مع أولويات الحكومة.

وواصلت اللجنة قراءة المحور الثالث (القروض الجديدة) بشأن تمويل مشاريع تحلية المياه، ومشاريع وزارة الصحة لإنشاء مراكز تشخيص الامراض السرطانية، ومشاريع وزارة الكهرباء لتمويل بناء محطات الدورة المركبة في عدد من المناطق.

وأرجأت اللجنة التصويت داخلها على المادتين (3-4)، فيما تم التصويت على المادة (5) من (الفصل الثالث) المتضمنة حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات، ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية.

وصوتت اللجنة على المادة (6) المرتبطة بصلاحية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، والمادة (7) المتعلقة بالنفقات الطارئة، والمادة (8) حول استخدام الإيرادات المتحققة ايرادا للموازنة العامة الاتحادية، والمادة (9) بشأن بتخصيصات تنمية الاقاليم، والمادة (10) بملف اعتماد تنفيذ الخدمات المطلوبة والمادة (11) حول إيرادات رسوم المركبات لخزينة الدولة.

وأجلت اللجنة التصويت على المواد (12-13-14-15-16)، لحين دراستها وإبداء الملاحظات، بينما صوتت على المادة (17)، والمادة (18) من القانون، وفقا للبيان.