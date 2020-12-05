اللجنة العليا لمكافحة كورونا تصدر قرارات جديدة.. هذه نصها

شفق نيوز/ أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قرارات جديدة بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

فقد وجهت اللجنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بدعم جهد وزارة الصحة وضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار مرض كوفيد - ١٩، والمتمثلة بإلزام الموظفين والمراجعين جميعهم بارتداء الكمامات ومنع التجمعات والحفاظ على مسافة التباعد البدني، وتوفير مستلزمات غسل اليدين وتعقيمهما، مع ضرورة تقليل المراجعات التي تتطلب حضور الأشخاص وجهاً لوجه، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لإكمال المعاملات.

كما تضمنت القرارات، التزام وزارتي التربية والتعليم العالي، بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاصة بدوام المدارس والكليات (الحكومية والأهلية على حد سواء) وعدم إعطاء استثناءات فيما يخص عدد أيام الدوام (لأي مرحلة دراسية) واتباع التعليمات والإرشادات الواجب أخذها فيما يخص عدد أيام دوام المدارس والكليات التي عممت من وزارة الصحة، وبعكسه ستغلق المؤسسة التعليمية المخالفة على وفق المادة (٤٦ - ثانياً/ ب) من قانون الصحة العامة رقم (٨٩ لسنة ١٩٨١).

وطالبت اللجنة في قرارها، قيام القنوات الإعلامية بتكثيف حملاتها التوعوية الخاصة بالإجراءات الوقائية الواجب أخذها في المدارس والمعاهد والكليات، وتسليط الضوء على الالتزام بأيام الدوام المحددة لكل مرحلة، والتي أقرت من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ونقل المعلومات الدقيقة من الجهات المخولة، وعدم اعتماد جهات أخرى.

وتضمن القرار أيضاً، استثناء الأطفال الوافدين والمسافرين دون سن (١٠ سنوات) من شروط فحص (PCR) عند السفر مع ذويهم، واستئناف العمل بالزيارات العائلية للنزلاء والموقوفين في السجون التابعة لوزارة العدل، على أن يتم مراعاة:

أ- تأليف فريق لغرض مقابلة الزوار وتوعيتهم وإعطاء المعلومات الصحية للحفاظ على سلامة ذويهم ومن معهم داخل السجن.

ب- فحص درجة حرارة الزائرين، ويمنع من الزيارة كل شخص تصل درجة حرارته أكثر من (٣٧،٢ م).

ج- يمنع من الزيارة كل شخص يحمل أي أعراض لمرض كوفيد - ١٩ (حمى، سعال، ضيق تنفس، فقدان حاسة الذوق، وفقدان حاسة الشم) أو ملامس لشخص مشخص مختبرياً أنه مصاب خلال (١٤) يوماً الماضية.

د- إلزام الزوار بارتداء الكمامات طيلة فترة الزيارة، وعدم خلعها إلا في حالة طلب الجهة الأمنية.

هـ- الحفاظ على التباعد البدني بين الأشخاص طيلة فترة الزيارة (١،٥ - ٢ م٢) من كل الاتجاهات.

و- منع التجمعات والازدحامات التي لا توفر شروط التباعد البدني بين الأشخاص.

ز- توفير وسائل غسل اليدين وتعقيمهما عبر محلول (تركيز كحولي لا يقل عن ٦٠٪).

من جانبه، قالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس كورونا )، وافقت في جلستها الحادية والعشرين المنعقدة بتاریخ 2/12/2020، على عد فترة ازمة فايروس كورونا قوة قاهرة لجميع المشروعات والعقود إبتداء من تأريخ20/شباط/2020، ولغاية تأريخ اصدار هذا القرار.

ومنحت اللجنة العليا وزير التخطيط صلاحية إستثناء الحالات الخاصة ، على أن تقدم طلبات الاستثناء لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 28/2/2021 .