اللجنة العليا لمكافحة كورونا تتخذ قرارها بشأن حظر التجوال

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بأن اللجنة العليا الخاصة بمكافحة فيروس كورونا اتخذت قرارها الأربعاء بشأن حظر التجوال المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة قررت استمرار العمل بحظر التجوال الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد، مع الإبقاء على الحظر الجزئي لبقية الأيام بعد الساعة الثامنة مساءً ولغاية صباح اليوم التالي.

وأضاف أن هذا القرار سيسري لغاية الأحد المقبل، إذ ستجتمع اللجنة مجدداً لاتخاذ قرارات جديدة على ضوء الموقف الوبائي.

وبدأ العراق قبل نحو أسبوعين بفرض مزيد من القيود في البلاد للحد من تصاعد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وخاصة مع تسجيل حالات بالسلالة الجديدة.

وكانت الإصابات اليومية في البلاد أقل من ألف حالة، قبل أن تتصاعد بوتيرة متسارعة في الأسابيع القليلة الماضية وتتجاوز 5 آلاف في بعض الأيام.