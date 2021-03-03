اللجنة العليا للصحة والسلامة تتخذ ثلاثة قرارات خاصة بوباء كورونا

شفق نيوز/ أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، يوم الأربعاء، ثلاثة توجيهات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقررت اللجنة، التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وفقا لبيان ورد لشفق نيوز، "تكليف وزارة الصحة بتقييم الموقف الوبائي والصحي يوم الاحد المقبل السابع من اذار وتقديم تقرير بخصوص الحظر".

وشددت على ضرورة "التزام المواطنين بلبس الكمامات وفرض الغرامات على من لايلتزم حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار الوباء"، موجهة الاجهزة الامنية، بلبس الكمامات وفرض عقوبات على من لايلتزم".