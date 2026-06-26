اللجنة العليا للزيارات المليونية تعلن نجاح "خطة عاشوراء"

شفق نيوز- كربلاء

أعلن رئيس اللجنة العليا للزيارات المليونية، نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، يوم الجمعة، النجاح الكامل للخطة الأمنية الخاصة بزيارة عاشوراء في محافظة كربلاء.

وقال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن نجاح الخطة ارتكز على "مفاصل ومحاور إستراتيجية متكاملة تضافرت فيها جهود الدولة ومؤسساتها مع الوعي الشعبي".

وبين أن الخطو تميزت بحضور ميداني مباشر ومثمر لجميع القادة والآمرين من وزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الحشد الشعبي، والقوات المساندة والمتطوعين، مما أمّن بيئة مستقرة ومحمية بالكامل لجميع قواطع العمليات والمحاور المؤدية للمدينة.

وأشار إلى "التكامل الإداري والخدمي الرفيع" حيث شهدت الزيارة تنسيقاً إدارياً وتنظيمياً واسع النطاق قادته الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، بالتعاون الوثيق مع الأمانات العامة للعتبات المقدسة، والوزارات الخدمية والساندة، وبمشاركة فاعلة من الفرق التطوعية، مما أسهم في تقديم الخدمات اللوجستية والصحية على مدار الساعة.

وأشاد المحمداوي بأن "الوعي الشعبي والشراكة مع الزوار كان هو مفتاح النجاح وعليه نُثمن عالياً التعاون الاستثنائي والمسؤول من الزوار، ومحيي الشعائر الحسينية، والمشاركين في عزاء (ركضة طويريج)، وأصحاب المواكب الهيئات الخدمية؛ حيث أثمر هذا الوعي المشترك عن تحقيق انسيابية مرورية عالية، وتجنب قطع الطرق الرئيسية، وتوفير عجلات النقل بمرونة كبيرة في كل أرجاء المحافظة ومرآب بغداد".

وأشار إلأى التنسيق المشترك والعمل بروح الفريق الواحد اذ كان للتفاهم العالي والانسجام التام في تحديد الواجبات بين الحلقات الأمنية والإدارية الأثر الأكبر في تذليل العقبات وتكامل الأداء وتوحيد الجهود، مما جعل منظومة إدارة الزيارة تعمل كجسد واحد بكفاءة وسرعة استجابة عالية.

وأحيا الملايين من المسلمين الشيعة مراسم يوم العاشر من شهر محرم "عاشوراء" وهي الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام الحسين وأخوته وأبنائه وأصحابه في معركة الطف بكربلاء عام 61 للهجرة وفق التقويم الإسلامي 680 ميلادية.