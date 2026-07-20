اللجنة العليا للزيارات المليونية تستعد لزيارة "الأربعين" من العام المقبل بمقررات جديدة

شفق نيوز- بغداد

أقرّت اللجنة العليا للزيارات المليونية في العراق، مساء اليوم الاثنين، عدداً من التوصيات لغرض تنظيم الزيارة "الأربعين" خلال الموسم الحالي والاستعداد للعام المقبل مسبقاً، واستحداث طرق جديدة لتفويج الزائرين.

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس اللجنة العليا، نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، ترأس اجتماعاً للتباحث بشأن أي تحديات ومعوقات قد تطرأ خلال الزيارة "الأربعين" والمباشرة بمعالجتها بعد انتهاء الزيارة من خلال تقييم شامل وتشخيص الاحتياجات، استعداداً للعام المقبل.

وأكد المحمداوي، على أن الاستعداد لزيارة "الأربعين مشروع يمتد على مدار عام كامل، وليس عملاً موسمياً، واعتماد التخطيط الاستراتيجي المبكر للزيارة وعدم إدارتها وفق مبدأ ردّ الفعل".

ودعا كذلك إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية بعيدة المدى لدعم الزيارة، تشمل إنشاء طرق حولية لمحافظتي النجف وكربلاء، وإنشاء مرائب نظامية للعجلات في أطراف المدن، إعداد خطط متكاملة للتفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة.

وأوضح المحمداوي أن الخدمات المقدمة للزائرين ترتبط ارتباطاً مباشراً بالجانب الأمني، ولا سيما في مجالات النقل والطاقة والخدمات الأساسية، مشيداً بتشكيل اللجنة النيابية الخاصة بمتابعة استعدادات الزيارة الأربعينية، مع التأكيد على ضرورة استمرار عملها طوال العام المقبل.

ودعا أيضاً إلى وضع خطة ورؤية تنفيذية مبكرة من قبل اللجنة النيابية والجهات المعنية لضمان نجاح الزيارة، مؤكداً على أن العمل التكاملي والمبكر بين جميع المؤسسات يسهم في إظهار صورة إيجابية عن العراق وشعبه أمام العالم.

وأشار إلى مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني، مع التأكيد على تطبيق القانون العراقي بشأن المخالفات، وتسهيل دخول الزائرين الإيرانيين وعودتهم وفق الضوابط القانونية.

ولفت إلى الاعتماد على الجهد الاستخباري في إدارة الملف الأمني، بما يحقق الأمن ويحد من عسكرة الشارع، واعتماد تقسيم القواطع والمحاور الأمنية لتحديد المسؤوليات بدقة، مع استكمال العمليات الاستباقية والاستطلاع الأمني قبل الزيارة.

واقترح المحمداوي، إعداد توقيتات وخطط تفصيلية لكل مرحلة من مراحل الزيارة، وتنظيم حركة القطعات الأمنية وفق مبدأ المناورة والمطاولة لضمان المرونة والكفاءة، بالإضافة إلى تقسيم محاور الزيارة من قبل اللجنة العليا للزيارات المليونية لأغراض القيادة والسيطرة، بما يضمن وضوح المسؤوليات وسرعة اتخاذ القرار.

وكان مصدر أمني مطلع، قد كشف في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن دخول الخطة الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، "حيز التنفيذ".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعينية دخلت حيز التنفيذ، بالتزامن مع بدء أصحاب المواكب بنصب مواكبهم على طول الطرق المؤدية إلى محافظة كربلاء، إيذاناً بانطلاق الاستعدادات الميدانية للزيارة.

وفي السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة افتتاح المقر المسيطر الخاص بالخطة الأمنية لزيارة أربعينية الإمام الحسين، بإشراف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن قيس المحمداوي، ضمن الاستعدادات لتأمين الزيارة المليونية.

وذكرت القيادة أن المقر سيتولى إدارة ومتابعة تنفيذ الخطة الأمنية، وتعزيز التنسيق بين القيادات الأمنية والجهات الساندة، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين، وسرعة الاستجابة للمتغيرات الميدانية، وتوفير أعلى مستويات الأمن والخدمات طوال أيام الزيارة.

ويحيي المسلمون الشيعة سنوياً الزيارة الأربعينية، التي تصادف مرور 40 يوماً على عاشوراء، يوم إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه في واقعة الطف عام 61 للهجرة (680 ميلادية).