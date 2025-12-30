"اللبلبي".. أكلة العراقيين في أيام الشتاء تتحول لمشروع شبابي يواجه البطالة

شفق نيوز- بابل

مع كل فصل شتاء وانخفاض درجات الحرارة، تجد العراقيون يبحثون عن أطعمة دافئة ومغذية خاصة في تجوالهم المسائي بين الشوارع والأسواق، ليقيهم من برودة الجو، وهنا تضع أكلة "اللبلبي" بصمتها حيث تعتبر من أبرز الأكلات الشتوية المفضلة، لما لها من طعم شهي وقدرة على تدفئة الجسم.

ولمواجهة صعوبة التعيين، اضطر خمسة شباب من أهالي محافظة بابل، وهم خريجون من مختلف التخصصات، بينهم خريجو ماجستير وبكالوريوس في القانون، الإدارة، والاقتصاد، إلى إطلاق مشروع صغير لتقديم اللبلبي والأكلات الشتوية، ليصبح مصدر رزق لهم وملاذًا للزبائن الباحثين عن طعام دافئ.

المشروع، الذي بدأ منذ خمس إلى ست سنوات في شارع حمزة الغربي جنوبي محافظة بابل يعمل يوميًا من الساعة الـ 12 ظهرًا وحتى الـ 12 بعد منتصف الليل دون انقطاع، ويقدم خدمات متنوعة تشمل، العربة المتنقلة لتقديم الطعام مباشرة للزبائن، وخدمة السفري لتوصيل الطلبات للمنازل، وطرق تقديم متعددة مثل الطاس، الفرفوري، الأكياس، والعلب البلاستيكية حسب رغبة الزبون.

ويُحضّر اللبلبي عبر طهي الحمص بعناية مع التوابل والفلفل الحار والملح والخل والليمون، مع إضافة عظام الأبقار أو الأغنام لإضفاء نكهة غنية ومميزة. كما يحرص الفريق على تقديم الأكلة وفق طلب الزبون، سواء للعائلة أو للمناسبات الخاصة، ما جعل مشروعهم وجهة شعبية بين مختلف الأعمار.

وقال أسعد الحسيني، وهو أحد مؤسسي المشروع وخريج إدارة واقتصاد، إنهم لجأوا إلى المشروع بعد صعوبة الحصول على وظائف، مؤكدًا أنهم يسعون لتقديم أكلات شهية ودافئة تجمع بين الطعم التقليدي واللمسة المميزة التي يضيفها الفريق.

وأكد الزبائن خلال لقاء مع وكالة شفق نيوز أن "اللبلبي هنا له مذاق خاص، خصوصًا مع الكسور والبهارات التي تمنح الدفء والطعم الرائع"، معتبرين المشروع نموذجًا ناجحًا لإبداع الشباب العراقي في مواجهة تحديات البطالة، والحفاظ على التراث الغذائي المحلي في فصل الشتاء.