الكويت تطلق سراح أربعة صيادين عراقيين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن السلطات الكويتية أفرجت عن أربعة صيادين عراقيين كانوا محتجزين لديها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد جهود ومتابعة من قبل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، والسفير العراقي في الكويت منهل الصافي تم اطلاق سراح الصيادين العراقيين الاربعة الذين تم توقيفهم من قبل خفر السواحل الكويتية في الفترة الماضية.

وأضاف أن الصيادين المفرج عنهم وصلوا في وقت متأخر من مساء أمس إلى محافظة البصرة.

وكانت جمعية "النصر" المتخصصة لصيد وتسويق الأسماك التابعة للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في البصرة قد أعلنت في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر اعتقال أربعة صيادين في المياه الإقليمية "خور عبدالله" من قبل خفر السواحل الكويتية.