الكويت تشرع بإسقاط الجنسية الكويتية عن المطلوبين للنزاهة العراقية

شفق نيوز/ ناقش رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون، يوم الأحد، مع السفير الكويتي طارق عبدالله الفرج، سبل تعزيز التعاون في مكافحة الفساد وتبادل الخبرات بين البلدين.

وبحسب بيان رسمي صدر عن إعلام الهيئة، ورد الى وكالة شفق نيوز، أشار حنون خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الهيئة، إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الرقابية في الدول الشقيقة، مؤكداً أن الطرفين يسعيان لإبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة مكافحة الفساد الكويتية.

وشدد حنون على ضرورة حماية المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة آمنة لهم في العراق، محذراً من ابتزاز المستثمرين وداعياً المستثمرين الكويتيين للإبلاغ عن أي حالات ابتزاز قد يتعرضون لها، متعهداً بالتحرك السريع لحمايتهم.

من جانبه، أكد السفير الكويتي طارق عبدالله الفرج تعاون الكويت مع العراق في تسليم المطلوبين واسترداد الأموال المهربة، وأوضح أن السلطات الكويتية بدأت بإجراءات إسقاط الجنسية عن المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والمطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، بالإضافة إلى تجميد وحجز أموالهم.