الكويت تتبرع بقرابة مليون دولار لإنشاء مركز صحي في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الأحمر في العراق والكويت، يوم الأربعاء، وضع حجر الأساس لمشروع مركز صحي متكامل بتكلفة 800 ألف دولار في محافظة البصرة.

وقال نائب رئيس الجمعية في الكويت، ناصر التناك، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "المشروع تبرعت به دولة الكويت للشعب العراقي لخدمة سكان محافظة البصرة".

وأشار التناك، إلى "تنفيذ مشروع المركز على أرض مساحتها ألف متر مربع"، مبيناً أن "المشروع يتكون من طابقين ويضم مختبرات وغرف إفاقة وأخرى للتخدير وغرف أشعة".

واعتبر التناك، أن "المركز الصحي يعد أحد المشاريع العديدة التي تنفذها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في العراق".

من جانبه، أشار جمعية الهلال الأحمر العراقي، في بيان آخر ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "وضع حجر الأساس لإنشاء مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال الشراكة بين الهلال الأحمر العراقي ونظيره الهلال الأحمر الكويتي".