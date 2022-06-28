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الكوليرا تطرق باب الموصل: وفاة سيدة عليها اعراض المرض وطفل بحالة حرجة

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-28T15:01:48+0000
الكوليرا تطرق باب الموصل: وفاة سيدة عليها اعراض المرض وطفل بحالة حرجة

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي رفيع المستوى في محافظة نينوى يوم الثلاثاء عن تسجيل حالتي اشتباه بالكوليرا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "امرأة مسنة توفيت في مستشفى السلام بمدينة الموصل بعد تدهور حالتها الصحية"، مشيرا إلى أن "أعراض الكوليرا كانت واضحة عليها مما دفع الأطباء إلى ارسال عينة إلى مختبرات الصحة من اجل التأكد بصورة دقيقة".

وأشار المصدر؛ إلى أن "هنالك حالة ثانية هي لطفل صغير حالته الصحية أيضا حرجة وتظهر اعراض الكوليرا عليه وارسلت فحوصاته الى المختبرات للتأكد من هذه الحالة".

ورجح المصدر الطبي؛ ان "كلا الحالتين هي اصابات كوليرا بسبب الأعراض التي ظهرت عليهما لكن لا يمكن الفصل بذلك حتى تظهر نتائج الفحوصات المختبرية".

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