الكوليرا .. الإصابات تتخطى 200 حالة في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، تسجيل 39 إصابة جديدة بوباء الكوليرا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي العدد بهذا المرض إلى 208 إصابات وحالتي وفاة في البلاد، وفقا للمتحدث باسم الوزارة سيف البدر.

وتوزعت الإصابات على النحو الآتي: محافظة كركوك 106 إصابات، في بغداد/ الرصافة 50 إصابة، وجانب الكرخ إصابتان، ، في ذي قار 19، في ديالى 11، في السليمانية 10 ، في المثنى 3، في بابل إصابتان، وفي واسط اصابتان، وفي كربلاء إصابتان، وفي النجف إصابة واحدة.

وعن حالتي الوفاة قال البدر في تصريح مسجل عممه على وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز،، إن احدهما في كركوك، والأخرى في بغداد، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.