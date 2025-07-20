الكوت بلا صهاريج إطفاء.. جلسة استثنائية للبرلمان بعد معلومات "خطيرة"

شفق نيوز– واسط

كشف النائب عن محافظة واسط يوسف الكلابي، عن موافقة رئاسة مجلس النواب على عقد جلسة استثنائية يوم غد الاثنين لمناقشة ملابسات فاجعة الكوت، وذلك بعد كشف معلومات وصفت بأنها "خطيرة، في ظل تصاعد الغضب الشعبي والسياسي على خلفية الحادث الذي أودى بحياة العشرات.

وقال الكلابي، لوكالة شفق نيوز، إن البرلمان مطالب بأن يكون على قدر المسؤولية تجاه الأرواح التي سقطت في الفاجعة، منتقداً ما وصفه بـ"التراجع الشديد" في أداء المجلس بسبب "إدارة غير رصينة".

وأشار إلى تشكيل لجنة تحقيقية في واسط برئاسة الفريق صالح العامري لمتابعة الحادثة، مؤكداً أن نتائج التحقيق ستُعلن خلال الأيام المقبلة، فيما لفت إلى وجود سوء إدارة في الدفاع المدني والمؤسسات المعنية.

وأوضح الكلابي، أن محافظة واسط تضم ثلاث صهاريج أساسية للإطفاء، تم سحب إحداها إلى سوريا واثنتين إلى محافظة البصرة، ما ترك المحافظة دون أي صهريج، و"كل ذلك دون علم المحافظ"، على حد تعبيره.

وأكد وجود خيوط جنائية يتم التحقيق فيها، مبيناً أن القضاء يؤدي دوره في هذا الجانب، مضيفاً: "هناك تفاصيل لا يمكن الإفصاح عنها حالياً، وللأسف فإن الفاجعة استُغلت سياسياً وتم إشغال الشارع الواسطي بها".

وفي السياق، انتقد النائب المستقل زهير الفتلاوي، اقتصار الجلسة الاستثنائية التي دعا إليها مجلس النواب لمناقشة فاجعة الكوت على الطابع التداولي، دون استضافة المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالحادثة.

وقال الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، "نحن كأعضاء في مجلس النواب طلبنا استضافة المسؤولين في الحكومة التنفيذية، ابتداءً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومدير الدفاع المدني ومحافظ واسط، لمناقشة فاجعة الكوت"، مضيفاً أن "رئاسة مجلس النواب، ولأسباب تتعلق بمجاملة الكتل السياسية والحكومة، جعلت الجلسة تداولية فقط، من دون حضور أي من هؤلاء المسؤولين".

واعتبر أن "هذا الأمر غير صحيح، ويُعد خللاً واضحاً في العمل الرقابي والتشريعي لمجلس النواب"، مشدداً على أن المجلس "لا يستطيع مناقشة الحادثة بصورة جدية وفاعلة دون استضافة المعنيين من الحكومة التنفيذية والمحافظة".

وأضاف الفتلاوي أن "الجلسة في حال عقدت بهذا الشكل ستُعتبر تداولية فقط، ولن ترتقي إلى مستوى التحقيق أو المحاسبة".

وفي سياق متصل، أعلن النائب علي غركان الدلفي، اليوم الأحد، عن جمع تواقيع نيابية لسحب يد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، على خلفية الحادث.

وامس السبت، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، تنفيذ أوامر قبض وتفتيشٍ بحقّ مدير مديرية الدفاع المدني في واسط وستة ضباط وموظفين في المديريَّة وبلدية الكوت؛ في قضية حريق مركز "هايبر ماركت" الكوت.

ولقي نحو 70 شخصاً بينهم رجال ونساء واطفال ليل الأربعاء 16 تموز/ يوليو على الخميس 17 تموز/يوليو حتفهم جراء اندلاع حادث حريق مأساوي في مركز تسوق تجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت.