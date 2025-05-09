"الكوترة" تسيطر على سوق بيع الدجاج في الأنبار

شفق نيوز/ يشهد سوق بيع الدجاج في محافظة الأنبار تحولاً لافتاً من أسلوب البيع التقليدي بحسب الوزن إلى البيع بطريقة "الكوترة"، حيث يحدد سعر للدجاجة الواحدة بغض النظر عن وزنها.

فهد العبيدي، أحد أصحاب محال بيع الدجاج والذي يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 13 عاما، يقول لوكالة شفق نيوز، إن "الإقبال المتزايد من الزبائن على شراء الدجاج بالكوترة دفعه لتغيير أسلوب البيع".

ويضيف أن "سعر الدجاجة يتراوح حالياً بين 10 آلاف و12,500 دينار للدجاجة الواحدة، على الرغم من أن أوزانها تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة كيلوغرامات".

ويبيّن العبيدي أن البيع بهذ الطريقة، يصب في مصلحة صاحب المحل، لا سيما في ظل ارتفاع التكاليف، مثل إيجار المحل الذي يبلغ مليوناً و200 ألف دينار شهرياً، كما أن أغلب الزبائن أصبحوا يفضلون الكوترة، لما توفره من بساطة وسرعة في الشراء، رغم أن الفرق بينها وبين البيع بالوزن قد يصل إلى 3 آلاف دينار في بعض الأحيان".

ويصل الدجاج الذي يُباع في هذه المحال من داخل المحافظة، سواء من مناطق حديثة أو كبيسة، وهو ما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي.