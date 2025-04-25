الكهرباء عامل مشترك.. صعقة وحريق وسرقة جنوبي العراق

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، يوم الجمعة، عدداً من الحوادث الأمنية بينها إصابة عاملين وسرقة عجلة حكومية تابعة لوزارة الكهرباء.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "عاملين اثنين يعملان في إحدى الشركات الاهلية بمنطقة الإسكان الصناعي في مدينة الناصرية وأثناء عملية ربط اسلاك الضغط العالي، أصيبا بصعقة كهربائية من الشبكة الوطنية وهما في حالة حرجة، حيث تم نقلهما للمستشفى التركي لغرض اجراء اللازم لهما".

وأضاف المصدر، أن "حريقا كبيرا ضرب مولدا للكهرباء بمنطقة شارع بغداد وسط الناصرية، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد النيران، فيما خلف الحريق أضراراً مادية دون أي إصابات البشرية".

ولفت المصدر، إلى أن "مجهولين قاموا بسرقة عجلة حكومية تابعة لوزارة الكهرباء في قضاء سوق الشيوخ أثناء ركنها قرب منزل الموظف الذي بحوزته العجلة، حيث عثر عليها لاحقا في إحدى المناطق النائية في القضاء".