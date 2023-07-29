حريق بمحطة وتفجيرات تستهدف أبراج نقل للطاقة تتسببان بانطفاء تام للكهرباء بالعراق

شفق نيوز/أكدت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، باندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية (123. KV)، في البصرة مما تسبب بإنفصال إرتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للإنطفاء التام.

وقالت الوزارة في بيان، إن المنظومة الكهربائية تعرض اليوم السبت في الساعة (الثانية عشر ظهراً واربعين دقيقة) لإنطفاء تام ، بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة ، أدى إلى إنفصال الخطوط الناقلة كإرتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى ، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وإنفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج .

ووفقا للبيان، فإنه جار العمل وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة ، والخطوط الناقلة تباعاً ، مؤكدة أنه سيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.

في غضون ذلك كشف مصدر امني في محافظة صلاح الدين، بتعرض 3 ابراج كهربائية للتفجير بعبوات ناسفة في اطراف حدود المحافظة المحاذية لحدود محافظة الانبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عملا تخريبيا استهدف الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف وخروجه عن الخدمة في محافظة صلاح الدين.

وبين، ان التفجير تم بعدة عبوات ناسفة على عدد من الأبراج مما ادى الى سقوط ثلاثة أبراج والمرقمة (272/273/274) وتعرضها لاضرار جسيمة في منطقة القناطر ضمن حدود محافظة صلاح الدين مع الانبار .

ونوه المصدر إلى ان مكان الحادث يقع في كثبان رملية وخارج خط الصد وغير محمية امنيا رغم المناشدات والتحذيرات باستهداف الابراج من قبل الجماعات الارهابية المخربة.

ولم تسجل صلاح الدين خلال الموسم الصيفي الحالي اي هجمات ضد ابراج الطاقة في عموم الوحدات الادارية وهو الحادث الأول من نوعه خلال الصيف الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم افاد مصدر مطلع، بنشوب حريق في محطة كهرباء في محافظة البصرة، مما تسبب بانقطاع للطاقة، بالتزامن مع عارض فني تسبب بخروج عدة محافظات عراقية عن الخدمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحريق نشب في محطة البكر الثانوية بمحافظة البصرة، مما أدى إلى انهيار الأحمال في المناطق الجنوبية بالتزامن مع انهيار الخط الكهربائي الرابط بين محافظات الوسط والجنوب.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن سبب انهيار المنظومة الكهربائية يعود لوجود خلل فني في خط واسط 400، الرابط بين محافظات الوسط والجنوب.

ولفت إلى وجود "استنفار عام لفرق الصيانة من اجل ايجاد العطل وإعادة التيار الكهربائي للمناطق كافة".