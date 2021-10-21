الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار عن مناطق في البصرة

شفق نيوز/ عزت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في جنوب العراق، يوم الخميس، انقطاع التيار عن عدة مناطق في محافظة البصرة إلى أعمال الصيانة.

وقال مدير توزيع الطاقة علي فاضل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "سبب انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة في محافظة البصرة سببه أعمال الصيانة لمحطات نقل الطاقة والخطوط الناقلة للتيار".

وبين ان "هناك أعمال لصيانة للمحطات استعدادا لموسم الأمطار وتحسباً لأي خلل خلال فصل الشتاء في عموم المحافظة"، مشيرا الى ان "برنامج الصيانة مهم لإدامة عمل محطات النقل والتوزيع".

ولفت فاضل الى ان "أجواء محافظة البصرة تعاني من تلوث عالٍ مما يؤثر على أداء محطات توليد الطاقة الكهربائية وكذلك محطات النقل والتوزيع".