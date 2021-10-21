سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار عن مناطق في البصرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-21T14:06:28+0000
الكهرباء توضح سبب انقطاع التيار عن مناطق في البصرة

شفق نيوز/ عزت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في جنوب العراق، يوم الخميس، انقطاع التيار عن عدة مناطق في محافظة البصرة إلى أعمال الصيانة.

وقال مدير توزيع الطاقة علي فاضل، في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان "سبب انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة في محافظة البصرة سببه أعمال الصيانة لمحطات نقل الطاقة والخطوط الناقلة للتيار".

وبين ان "هناك أعمال لصيانة للمحطات استعدادا لموسم الأمطار وتحسباً لأي خلل خلال فصل الشتاء في عموم المحافظة"، مشيرا الى ان "برنامج الصيانة مهم لإدامة عمل محطات النقل والتوزيع".

ولفت فاضل الى ان "أجواء محافظة البصرة تعاني من تلوث عالٍ مما يؤثر على أداء محطات توليد الطاقة الكهربائية وكذلك محطات النقل والتوزيع".

related

جائجة كورونا "تشتد" أقصى جنوب العراق.. تحذيرات وقرار مهم

Date: 2020-06-25 18:08:17
جائجة كورونا "تشتد" أقصى جنوب العراق.. تحذيرات وقرار مهم

قضاء الزبير يكشف عن عدد ضحايا الألغام غير المنفلقة

Date: 2021-02-21 11:44:35
قضاء الزبير يكشف عن عدد ضحايا الألغام غير المنفلقة

غضب في البصرة بعد محاولة اغتيال ناشط ثم اعتقاله

Date: 2021-09-06 19:08:37
غضب في البصرة بعد محاولة اغتيال ناشط ثم اعتقاله

انتحار مريض بالقاء نفسه من مستشفى الأورام السرطانية في البصرة

Date: 2019-09-01 08:46:01
انتحار مريض بالقاء نفسه من مستشفى الأورام السرطانية في البصرة

ثأر عشائري يوقع قتيلاً ومصاباً في البصرة

Date: 2021-06-25 18:05:10
ثأر عشائري يوقع قتيلاً ومصاباً في البصرة

البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة شفاء

Date: 2020-05-02 13:43:11
البصرة تسجل 17 اصابة جديدة بكورونا و13 حالة شفاء

محتجون يغلقون طريق حقل نفطي جنوبي العراق

Date: 2019-11-16 09:16:57
محتجون يغلقون طريق حقل نفطي جنوبي العراق

البصرة تتخذ قرارات الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا

Date: 2021-07-23 17:28:16
البصرة تتخذ قرارات الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا