الكهرباء تودي بحياة طفلة وموظف في حادثين منفصلين بذي قار وديالى

شفق نيوز- ديالى/ ذي قار

أفاد مصدران أمنيان، مساء الخميس، بمصرع طفلة وموظف نتيجة تعرضهما لصعقة كهربائية، وذلك في حادثين منفصلين بمحافظتي ديالى وذي قار.

وذكر مصدر أمني في ديالى، لوكالة شفق نيوز، أن "طفلة بعمر 6 سنوات لقيت مصرعها بعد تعرضها لصعقة كهربائية داخل منزلها بناحية جديدة الشط غربي المحافظة".

وفتحت الأجهزة الامنية تحقيقاً بالحادث، وتم نقل جثة الضحية الى الطب العدلي وتقرر هناك تشريحها، وفقاً للمصدر.

وفي ذي قار، أبلغ مصدر محلي الوكالة، بـ"وفاة موظف بإحدى الشركات العاملة بمجال الكهرباء نتيجة تلقيه صعقة كهربائية أثناء العمل بأحد المشاريع في منطقة حي الفداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة"، دون ذكر تفاصيل أخرى.