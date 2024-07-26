الكهرباء توجه بسرعة تنفيذ محطة إنتاج الطاقة الشمسية في خانقين

شفق نيوز/ وجه وفد من وزارة الكهرباء العراقية، بسرعة تنفيذ مشروع محطة إنتاج الطاقة الشمسية في قضاء خانقين.

واجرى وفد فني لوزارة الكهرباء يرافقهُ ممثل "الشركة الصينية"، و ممثلو الحكومة المحلية، زيارة للأشراف على الموقع المخصص لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في قضاء خانقين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء، أن المحطة المزمع إنشاؤها ستكون بقدرة إنتاجية تصل إلى "120 ميغاواط من الطاقة المتجددة" مما تعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء في المدينة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة.

وأبدى ممثل الشركة الصينية تعاونه بشكل وثيق مع الوفد الفني لوزارة الكهرباء لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة، كما كانت مشاركة ممثلي الحكومة المحلية في القضاء عاملاً أساسياً في تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لتحقيق تنفيذ المشروع الإستراتيجي.

ويقع الموقع المخصص لتنفيذ المشروع في منطقة استراتيجية من قضاء خانقين "نهاية منطقة سيروان" بمساحة "1000دونم" والتي تتميز بتوفيرها للظروف المثالية لإنتاج الطاقة الشمسية.

وأشار البيان إلى تنفيذ وربط المحطة بالمنظومة الكهربائية الوطنية يسهم في توفير إمداد مستقر وموثوق من الطاقة للمنطقة، ويعزز المشروع كفاءة البنية التحتية للطاقة بخانقين ويسهم أيضا في تحقيق أهداف الحكومة الرامية إلى استغلال الطاقات المتجددة بما يلبي الحاجات المستقبلية ويدعم التنمية المستدامة.