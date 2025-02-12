الكهرباء توجه بتسريع إجراءات نصب محطات فك الاختناقات في بغداد
شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، بتسريع إجراءات نصب محطات فك الاختناقات في بغداد، لمواجهة الصيف المقبل، وتخصيص الأراضي لنصب المحطات الجديدة خلال 48 ساعة.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أصدر توجيهات حاسمة لتسريع وتيرة العمل في مشاريع فك الاختناقات ببغداد، حيث شدد على إنجاز تخصيص الأراضي لنصب المحطات الجديدة خلال 48 ساعة".
ولفت إلى أن "توجيهات الوزير جاءت خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد اليوم الأربعاء، لمتابعة الاستعدادات لموسم الصيف المقبل 2025".
وبين أن "توجيه الوزير، تضمن الاستفادة القصوى من المحطات المتوفرة في مخازن الشركة عبر تحويلها إلى محطات مسبقة الصنع لمعالجة الاختناقات في مناطق الكرخ والصدر خلال فصل الصيف"، مشيراً إلى أن "الوزير منح الصلاحيات اللازمة لفروع التوزيع لضمان سرعة التنفيذ وتجاوز الروتين الإداري".
وأوعز الوزير، بحسب البيان، بـ"تكثيف التنسيق مع الدوائر البلدية المختصة لتذليل جميع العقبات، في تخصيص الأراضي"، مؤكداً على "ضرورة استكمال مصادر التغذية والارتباطات للمرحلتين الأولى والثانية من مشاريع فك الاختناقات التي تهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في بغداد".