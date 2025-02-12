الكهرباء توجه بتسريع إجراءات نصب محطات فك الاختناقات في بغداد

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، بتسريع إجراءات نصب محطات فك الاختناقات في بغداد، لمواجهة الصيف المقبل، وتخصيص الأراضي لنصب المحطات الجديدة ‏خلال 48 ساعة.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أصدر توجيهات حاسمة لتسريع وتيرة العمل في مشاريع فك ‏الاختناقات ببغداد، حيث شدد على إنجاز تخصيص الأراضي لنصب المحطات الجديدة ‏خلال 48 ساعة".

ولفت إلى أن "توجيهات الوزير جاءت خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة توزيع كهرباء بغداد ‏اليوم الأربعاء، لمتابعة الاستعدادات لموسم الصيف المقبل 2025".

وبين أن "توجيه الوزير، تضمن الاستفادة القصوى من المحطات المتوفرة في مخازن ‏الشركة عبر تحويلها إلى محطات مسبقة الصنع لمعالجة الاختناقات في مناطق ‏الكرخ والصدر خلال فصل الصيف"، مشيراً إلى أن "الوزير منح الصلاحيات اللازمة لفروع التوزيع ‏لضمان سرعة التنفيذ وتجاوز الروتين الإداري".‏

وأوعز الوزير، بحسب البيان، بـ"تكثيف التنسيق مع الدوائر البلدية المختصة لتذليل جميع ‏العقبات، في تخصيص الأراضي"، مؤكداً على "ضرورة استكمال مصادر التغذية ‏والارتباطات للمرحلتين الأولى والثانية من مشاريع فك الاختناقات التي تهدف إلى ‏تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في بغداد".