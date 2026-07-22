الكهرباء تواصل حملة الإعفاءات والتغييرات الإدارية (وثيقتان)

شفق نيوز- بغداد

كشفت وثائق رسمية، يوم الأربعاء، عن صدور أوامر وزارية بإجراء تغييرات إدارية جديدة في وزارة الكهرباء، شملت إعفاء عدد من مديري فروع توزيع الكهرباء وأقسام في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، مع تكليف بدلاء عنهم.

وأظهرت الوثائق، التي تنشرها وكالة شفق نيوز، صدور أمر وزاري يقضي بإعفاء مديري فروع توزيع كهرباء محافظة واسط، ومنطقة الفرات الأعلى، وشرق الأنبار، ومركز الأنبار، إلى جانب مسؤولين في أقسام متفرقة ضمن الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط، وتكليف بدلاء عنهم.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن هذه الإعفاءات تأتي ضمن سلسلة تغييرات إدارية تشهدها وزارة الكهرباء منذ أشهر، شملت إعفاء عدد من المديرين العامين ومديري الفروع في محافظات مختلفة، كان آخرها إعفاء مسؤول توزيع كهرباء مدينة الصدر في بغداد.

وفي وقت سابق، قررت وزارة الكهرباء العراقية، إعفاء مسؤول قطاع كهرباء الكرخ وثلاثة مسؤولين في كهرباء أبو غريب من مناصبهم.