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الكهرباء تنهي حياة شابين في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-08T19:45:10+0000
الكهرباء تنهي حياة شابين في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاحد، بأن شابين لقيا حتفهما في مدينة الموصل مركز المحافظة اثر صعقات كهربائية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شاباً توفي اليوم، اثر صعقة كهربائية اثناء عمله في تأسيس الكهرباء بجامع قرية الحمد الواقعة في ناحية النمرود جنوب شرق الموصل.

وفي حادث مشابه، أضاف المصدر، أن شاباً موصلياً آخراً توفي، اليوم، بصعقة كهربائية خلال ربطه اسلاك كهربائية اثر انتقاله الى منزل سكني جديد في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

وأشار المصدر، إلى أن الاجهزة الأمنية نقلت جثتي الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة، مشيراً إلى فتح تحقيقات في ملابسات الحادثين.  

 

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