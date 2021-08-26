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الكهرباء تنهي حياة أربعة أشقاء جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-26T05:18:08+0000
الكهرباء تنهي حياة أربعة أشقاء جنوبي العراق

 شفق نيوز/ لقي أربعة اشقاء من عائلة واحدة في البصرة اقصى جنوبي العراق، يوم الخميس، مصرعهم اثر صعقة كهربائية على سطح منزلهم في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في البصرة، إن منطقة حي الاصدقاء في المحافظة شهدت  فاجعة وفاة اربعة اشقاء ( ليث- حسن- زينب- رقيه) اثر صعقة كهربائية بأسلاك الضغط العالي.

وعن التفاصيل أوضح أن الاشقاء الاربعة كانوا يقومون بعملية غسل "السجاد" فوق سطح المنزل القريب من اسلاك الضغط العالي 11000 فولت، وخلال عملية نشر "السجاد" تعرضوا لصعقة كهربائية أنهت حياتهم في الحال.

وذكر شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من سكنة المنازل المجاورة شاهدوا السجاد  متدلياً من سطح المنزل وهو يحترق، وعند محاولة معرفة الامر اكتشفوا وفاة الاشقاء الاربعة، وقاموا بالاتصال بدائرة الكهرباء لقطع التيار وانزال الجثث.

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