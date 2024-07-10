الكهرباء تنهي حياة أحد موظفيها في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بمصرع موظف في دائرة توزيع الكهرباء بصعقة كهربائية اثناء تنفيذ أعمال صيانة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "موظفاً كان في واجب عمل رسمي لصيانة أحد خطوط الكهرباء في منطقة شروين بقضاء المنصورية شمال شرقي المحافظة، تعرض لصعقة كهربائية أودت بحياته في الحال".

وأضاف أن "الجهات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة بالحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته، فيما شددت على ضرورة ارتداء معدات السلامة المهنية".