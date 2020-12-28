الكهرباء تنفي "انعدام" الطاقة بسبب الغاز الإيراني: لدينا بدائل أخرى

شفق نيوز/ نفت وزارة الكهرباء، تصريحا سابقا لمتحدثها الرسمي بشأن انعدام الطاقة الكهربائية عن الوسط والجنوب بعد تخفيض إمدادات الغاز الإيراني، مؤكدة أن المحطات البخارية والكهرومائية مازالت تعمل وتجهز المنظومة الوطنية بالطاقة، بالاضافة الى تشغيل المحطات الغازية الاخرى بالاعتماد على الغاز الوطني.

وذكر الناطق باسم الوزارة أحمد موسى العبادي، لـصحيفة الصباح الرسمية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "الجانب الايراني قلل نسبة الغاز المورد والمشغل لمحطات الإنتاج من 50 مليون متر مكعب الى 5 ملايين متر مكعب"، لافتا الى ان "هذا التخفيض تكفل بتوقف مايقارب 6500 ميغاواط الامر الذي انعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء، ما عدا ذلك فان وزارة الكهرباء تعمل على المنتج الوطني من الغاز".

واضاف، ان "الوزارة لديها محطات بخارية وكهرمائية مازالت تعمل وتنتج طاقة، لذا لا صحة لما ورد في بعض الوكالات عن خبر توديع الكهرباء في العراق، لأننا لا نعتمد في تشغيل الكهرباء بمحطاتنا على الجانب الإيراني فقط وانما لدينا غاز ومحطات تعمل بوقود بديل".

وبين الناطق باسم وزارة الكهرباء، أنه "وفق البروتوكولات الدولية ننتظر زيارة وزير الطاقة الايراني، للتباحث بشكل مستفيض بموضوع اطلاق الغاز والمستحقات المالية الواجب دفعها".

وكانت وزارة الكهرباء العراقية، أعلنت يوم الاحد (27 كانون الأول 2020)، عن تخفيض الجانب الإيراني وقود الغاز إلى ٣ ملايين متر مكعب، مشيرة إلى أن هذا التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد والفرات الاوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في تصريحات للقناة العراقية المملوكة للحكومة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "بلغنا تواً بان الجانب الإيراني سيقلل تجهيز وقود الغاز من ٥ مليون متر مكعب إلى ٣ مليون متر مكعب لعدم تسديد الديون المترتبة على شراء الغاز".

وأضاف أن "هذا التخفيض سيجعل تجهيز الكهرباء شبه معدوم في بغداد والفرات الاوسط".

وتابع موسى أن "قرار تخفيض نسبة تجهيز الغاز الإيراني يأتي بعد اسبوعين من اتخاذ قرار مماثل خَفَضَ نسبة التجهيز من ٥٠ مليون متر مكعب إلى ٥ مليون متر مكعب".

ودعا وزارة المالية إلى "دفع مستحقات الغاز الإيراني تلافيا لفقدان التيار الكهربائي".