الكهرباء تلهب الشارع.. متظاهرون غاضبون يقطعون الطريق إلى بغداد (صور)

شفق نيوز / نظم العشرات من أبناء محافظة ذي قار، يوم الاثنين، تظاهرة شمالي المحافظة، للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية، وقطعوا الطريق المؤدي إلى العاصمة بغداد، تعبيراً عن غضبهم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من المواطنين بقضاء قلعة سكر شمالي مدينة الناصرية، قاموا بقطع طريق (ذي قار - بغداد)، وطالبوا بالخدمات وبينها التيار الكهربائي، مهددين بإجراءات تصعيدية أخرى خلال الفترة المقبلة، ما لم تنفذ مطالبهم.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

وشهد تجهيز التيار الكهربائي في العراق تراجعاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، ووفقاً لتصريحات من المتحدث باسم وزارة الكهرباء ولجنة الطاقة النيابية فإن الوزارة سددت ما بذمتها من ديون للجانب الإيراني عن مستحقات الغاز المجهز لمحطات التوليد، غير أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة، حالت دون إيصال الأموال لإيران، ما حدا بطهران إلى وقف توريد الغاز لبغداد.

وفي وقت سابق، طالبت لجنة "الكهرباء والطاقة" النيابية، الحكومة العراقية بالضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بإبعاد ملف الطاقة عن الحسابات السياسية.

وأمس الأحد، حمل الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الكهرباء، ودعا الحكومة الى مخاطبة الجانب الامريكي لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الايراني، وعدم استخدام الملف سياسياً.