الكهرباء تكشف عن تفاصيل جديدة بشأن "التحول الذكي" بالشبكة الكهربائية

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن "التحول الذكي" بالشبكة الكهربائية في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "آليات التحول الذكي بالشبكة الكهربائية بمرحلته الأولى ب 13 منطقة جزء منها في بغداد، وآخر في المحافظات والذي سيستهدف الأحمال العالية، وسيدعم خدمة المواطنين".

وبين العبادي ان "التحول الذكي، سوف يسهم بالسيطرة على الاحمال والحد من الضياعات، كما سيعمل تأهيل شبكات التوزيع، وسيشمل تنظيم كهربة المناطق الزراعية والعشوائية بصفة مستهلكين".

وأضاف انه "ضمن التحول الذكي، سيتم نصب العداد سيكون مجاني، ولا زيادة بأسعار التعرفة، كما أن هذه الخطوة سوف تمنع القراءات التقديرية والمخطوءة ، ويتيح للمشتركين مراقبة أحمالهم، والدفع الكترونياً، بدل مراجعة الدوائر".