الكهرباء تكشف عن استهداف أبراج طاقة أدت لتراجع ساعات التجهيز في بغداد

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، فقدان 485 ميغاواط جراء استهداف خط ميرساد ديالى، مشيرة إلى أن ذلك أثر على ساعات التجهيز في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "استهداف أبراج نقل الطاقة لخط ميرساد ديالى اليوم، قد أفقد المنظومة 485 ميغاواط، مما دفع لتغذية محافظة ديالى من المنظومة الوطنية وبالتالي أثر على ساعات التجهيز في بغداد".

وأضاف موسى، أن "استهداف أبراج نقل الطاقة سيؤثر على البنى التحتية لمنظومة الطاقة في العراق وسيحدد الأحمال، وبالتالي سيؤثر على خطة الوزارة للوصول إلى 22 ألف ميغاواط خلال شهر حزيران المقبل".

وأكد أن "أي استهداف لأبراج نقل الطاقة هو استهداف للمواطنين وتدمير البنى التحتية لمنظومة الطاقة العراقية"، مشيرا إلى أن "الوزارة أجرت كشفا للموقع وتبين استهداف أبراج نقل الطاقة بعبوات ناسفة".

ولفت موسى، إلى أن "ملاكات الوزارة تعمل حاليا على إعادة إعمار الأبراج المتضررة ومن ثم إعادة الخط مرة أخرى".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد مصدر رسمي بديالى، بانقطاع التيار الكهربائي عن 70% من مناطق المحافظة، جراء تفجير أحد أبراج الخط الإيراني الناقل في اطراف ناحية السعدية شمال شرقي ديالى.

ولفت المصدر إلى أن "فرق الصيانة التابعة للشبكات الكهربائي توجهت إلى مكان الحادث برفقة دوريات أمنية لإعادة نصب برج جديدة وإعادة التيار الكهربائي".

ويستورد العراق الطاقة الكهربائية من ايران عبر اربع خطوط تشمل خط كرخة-عمارة الذي تم الانتهاء من ربطه في كالنون الاول من عام 2011، إضافة إلى ثلاثة خطوط أخرى عاملة حالياً، يتم استيراد الطاقة من خلالها وهي خط (عبادان ـ بصرة) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 300 ميغاواط، وخط (كرمنشاه ـ ديالى) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 400 ميغاواط، إضافة الى خط (سربيل زهاب ـ خانقين) الذي يجهز المنظومة الوطنية بطاقة قدرها 100 ميغاواط.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تتعرض إليها بين الحين والآخر، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.