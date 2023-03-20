الكهرباء تكشف عن استعداداتها لشهر رمضان والصيف المقبل

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، عن استعداداتها لشهر رمضان وفصل الصيف المقبل، وفيما لفتت إلى تشغيل بعض الوحدات المتوقفة بعد ارتفاع معدلات إطلاق الغاز، أكدت وجود تنسيق مع وزارة النفط لضمان توفير الوقود والغاز الوطني لصالح محطات الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، لوكالة شفق نيوز، إن "استعدادات وزارة الكهرباء لفصل الصيف بدأت منذ وقت مبكر، وشملت التأهيل المُتكامل والصيانات الدورية والاضطرارية للمحطات التوليدية والوحدات العاملة، وتأهيل خطوط وشبكات الناقل، وإنشاء بعض الخطوط الناقلة الجديدة، وتحويل بعض الخطوط الناقلة إلى دوائر مزدوجة لتتمكن من تصريف الطاقات الإنتاجية".

وأضاف العبادي، "كذلك قامت الوزارة بتغيير نصف محولات (الأوتو) في بعض المحطات التحويلية، وتبديل بعض أسلاك الخطوط الناقلة بأسلاك حرارية ما يعطي استقرارية أكبر، واستحداث مغذّيات ونصب محطات ثابتة ومتنقلة لمراكز الحمل، وربط المحطات الطرفية والوسطية بمنظومة سكادا، وتأهيل شبكات ومسارات المغذيات"، مبينا أن "العمل مستمر للاستعداد لشهر رمضان وموسم الصيف المقبل".

وتابع المتحدث باسم الوزارة أن "هناك انفراجة وارتفاع لمعدلات الغاز، حيث كان الغاز المورّد لصالح المحطات 7 ملايين متر مكعب، واليوم هناك ارتفاع لاطلاقات الغاز تصل إلى 25 مليون متر مكعب، الامر الذي ساعد الوزارة على تشغيل بعض الوحدات المتوقفة".

وأكد العبادي، أن "أي خطة وقودية يطرأ عليها تطوير سواء لحقول الغاز أو المصافي أو زيادة اطلاقات الوقود لصالح المحطات، تنعكس إيجاباً على عموم محطات الكهرباء، وهناك تنسيق عالٍ مع وزارة النفط لضمان الوقود والغاز الوطني لصالح المحطات، وإذا توفّرت الخطة الوقودية بشكل جيد لصالح المحطات ستكون حينها الاستعدادات جيدة جداً لشهر رمضان وفصل الصيف المقبل".

وأشار المتحدث إلى أن "وزير الكهرباء يجري جولات ميدانية في عموم المحافظات، ويعقد اجتماعات مكثّفة مع جميع قطاعات الكهرباء، للوقوف على جاهزية الخطة، وهناك صلاحيات للوزير مُنحت إلى المدراء العامين، وهناك تخصيصات وفّرت لصالح تشكيلات الكهرباء لاستكمال الخطة المُعدّة لشهر رمضان والصيف المقبل".