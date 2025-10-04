الكهرباء تقر بتراجع امدادات الغاز الإيراني وتكشف أسباب انخفاض ساعات التجهيز

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة الكهرباء العراقية، يوم السبت، عن أسباب انقطاع وتراجع ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية عن بعض مناطق العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، لوكالة شفق نيوز، إن "فك الاختناقات وتأهيل الشبكات وراء انقطاع الطاقة الكهربائية عن بعض المناطق"، مبيناً أن "الوزارة مستمرة في عمليات فك الاختناقات حيث ان هناك عدداً كبيراً من المحطات والمغذيات استحدثت والعمل متواصل فيها، فضلاً عن وجود تحسينات كبيرة جارية لتأهيل شبكات التوزيع للوصول إلى حالة مستقرة للاستعداد لذروة الأحمال الشتوية".

وأضاف أن "ربط هذه المغذيات والمحطات واجراء التحسينات عليها يستدعي إطفاء الشبكات لإنجاز العمل بها ما يجعل بعض المناطق تتأثر بالانقطاع الطاقة لمعالجة هذه الاختناقات" .

كما أشار موسى، إلى أن "الغاز الإيراني ما يزال منخفضاً حيث يحصل العراق فقط 20 مليون متر مكعب من أصل 40 الأمر الذي انعكس على إنتاج المحطات"، مضيفاً أن "هناك تنسيقاً عالياً مع وزارة النفط لسد النقص من خلال توفير الوقود البديل" .

وشهدت بعض مناطق العاصمة العراقية بغداد خلال اليومين الماضيين انقطاعات كبيرة في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية رغم اعتدال الطقس.

يذكر أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل قد كشف لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، عن استمرار إيران بتوريد الغاز للعراق، فيما أشار إلى وجود مباحثات بشأن الديون المتراكمة على العراق عن قيمة الغاز الإيراني.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، أعلن في عام 2023 التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية ديون العراق المتعلقة باستيراد الغاز الطبيعي من إيران.

وتصل احتياجات العراق من الكهرباء إلى 37 ألف ميغاوات، بينما ينتج نحو 26 ألفا حالياً.

ويدين العراق لإيران بمستحقات متأخرة عن واردات الغاز والكهرباء خلال الأعوام الماضية تبلغ نحو 12 مليار دولار، إذ تمثل واردات الكهرباء والغاز من إيران ما يصل إلى 40% من إمدادات العراق من الطاقة، لا سيما في فصل الصيف، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 مئوية.