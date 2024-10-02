الكهرباء تفقد 7100 ميغاواط بسبب انخفاض الغاز المورد وتدعو المواطنين "للتفهم والترشيد"

شفق نيوز/ كشفت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، عن انخفاض إطلاقات الغاز المورد الحقول العراقية ومن إيران إلى محطات إنتاج الطاقة، أدى إلى فقدان 7100 ميغاواط، داعية المواطنين إلى "تفهم الظروف" وترشيد الطاقة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحديد بأحمال المنظومة الكهربائية وفقدان قرابة 7100 ميغاواط نتيجة انخفاض إطلاقات الغاز الوطني والمورد من إيران، إلى محطات إنتاج الكهرباء".

ولفت إلى أنه "توقف وصول 450 مقمق من الغاز الوطني في الجنوب، بسبب أعمال الصيانة الدورية الموسمية لمدة 21 يوماً، من قبل ملاكات وزارة النفط، تسبب بتحديد أحمال محطات المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط بواقع 1500 ميغاواط".

وتابع: "بينما أثر انخفاض الغاز الإيراني من 30 مليون متر مكعب يومياً إلى 23 مليون متر مكعب، على إنتاج محطات المنطقة الوسطى بواقع 1500 ميغاواط أخرى، كما أدى إطفاء الخطوط الإيرانية الناقلة للطاقة (ميرساد - ديالى، سربيل زهاب - خانقين، كرخة - عمارة، خرمشهر - بصرة) لفقدان المنظومة 1100 ميغاواط".

وبيّن المكتب أنه "نتيجة لدخول الوحدات التوليدية برامج الصيانة والتهيئة لجاهزيتها لمواكبة ذروة الأحمال الصيفية المقبلة، توقف قرابة 3000 ميغاواط مما يعني توقف 7100 ميغاواط، من حمل المنظومة، وهو ما أثر نوعاً ما على ساعات التجهيز".

ودعت الوزارة بحسب البيان، "المواطنين إلى تفهم هذه الظروف الخارجة عن إرادة الوزارة، وترشيد الاستهلاك غير الضروري، للسيطرة على الأحمال، ريثما تنجز أعمال الصيانات".

وشهد تجهيز التيار الكهربائي في مختلف المحافظات العراقية منذ يوم أمس انخفاضاً كبيراً ما أدى إلى انقطاع التيار إلى ساعات طويلة.

ويحتاج العراق إلى 35- 40 ألف ميغاواط لتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة دون انقطاع وفقاً، لما قاله نائب رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، حسن الأسدي في تصريحات سابقة لوكالة شفق نيوز.

ويعاني العراق أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود، جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 درجة مئوية.