الكهرباء تفشل بتأمين رواتب العقود ومقترح برلماني لمعالجة المشكلة

شفق نيوز/ نفت وزارة الكهرباء، يوم الأحد، حصولها على موافقة رسمية لتأمين رواتب العقود والاجور في الوزارة، فيما كشف عضو في مجلس النواب عن مقترح لمعالجة مشكلة الأجور اليومية.

وقال المتحدث باسم الكهرباء أحمد موسى لوكالة شفق نيوز، أن "الوزارة لديها عدة مخاطبات مع الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية للتامين رواتب ومستحقات العقود والاجور في الوزارة".

وأضاف أن "أعضاء مجلس النواب أبلغوا الوزارة استحصال موافقة على صرف 57 مليار دينار كمستحقات للشهر واحد"، لافتا إلى "إنها لم تحصل على شيء رسمي من وزارة المالية لتأمين وصرف هذا المبلغ".

وبين موسى، أن "وزارة الكهرباء تتحرك مع الجهات المعنية لاستحصال المبالغ المالية للتامين جميع المستحقات ورواتب العقود والاجور في الوزارة".

من جهته؛ بين النائب ماجد الوائلي عضو اللجنة المالية النيابية؛ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "خلال الأسبوع الماضي تم متابعة مشكلة العاملين بالاجور اليومية والعقود في (وزارة الكهرباء) من خلال التواصل مع وزارتي الكهرباء والمالية".

وأضاف الوائلي؛ انه قدم بمعية مجموعة من النواب مقترحاً يطالب فيه (مجلس الوزراء) بقرار وزاري لإطلاق الاستحقاقات المالية لصالح وزارة الكهرباء التي على ذمة بقية الوزارات استثناءً من نسبة التمويل ١ / ١٢ لغرض صرفها للعاملين بصفتي الاجور اليومية والعقود المتوقفة رواتبهم منذ أشهر.