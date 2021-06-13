الكهرباء تفسر أسباب ارتفاع ساعات التجهيز: زيادة الغاز الإيراني ودخول وحدات توليدية جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء يوم الاحد، ان زيادة اطلاقات الغاز الإيراني ودخول وحدات توليدية جديدة وراء ارتفاع تجهيز الكهرباء خلال اليومين الماضيين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "الوزارة سبق وأن أعلنت عن خطة ستنفذ في مطلع شهر حزيران في جميع الخطوط سواء بالإنتاج والتوزيع والنقل"، مبينا ان "الخطة أثمرت عن دخول وحدات توليدية جديدة للخدمة إضافة عن اكمال صيانات دورية لبعض وحدات الانتاج وادخال محطات تحويلية وإدخال خطوط نقل طاقة رئيسية، فضلا عن فك الاختناقات".

واضاف ان "ارتفاع نوعا ما في مناسيب الغاز المورد من إيران ساهم أيضا في زيادة ساعات التشغيل"، مشيرا الى ان "اننا كنا نعيش تداعيات انحسار اطلاقات الغاز الايراني الى ما دون 20 مليون متر مكعب اليوم ارتفع الغاز المورد الى 30 مليون متر مكعب" .

واشار موسى الى ان "الغاز المورد أثمر عن تشغيل بعض الوحدات التوليدية في محطات الصدر الغازية والمنصورية والخيرات ومحطة الرميلة وبسماية، مما أعطى زخما إضافيا للمنظومة الوطنية، فضلا عن تدعيم شبكات التوزيع التي كان لها الأثر الكبير في تحسن ساعات التشغيل الكهرباء".

وشهدت مناطق بغداد والمحافظات الاخرى خلال اليومين الماضيين تحسنا في تجهيز الكهرباء بعد أن شهدت خلال الشهر الماضي انقطاعات كبيرة للكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة.