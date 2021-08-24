الكهرباء تعلن آلية جديدة تتضمن تغيير أسعار الجباية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء، تفعيل الجباية وفق آلية ومنظور جديدين تتضمن تغيير سعر التعرفة لتتلاءم مع مستوى الخدمات المقدمة.

وذكر وزير الكهرباء وكالة عادل كريم خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع تناول الإشارة للهجمات الإعلامية التي تعرضت لها الوزارة بعد العمليات الإرهابية التي طالت أبراج نقل الطاقة، حيث كانت الإشاعات تعمل بمنهج عكسي ضد الانجاز الوزاري المتميز".

وأضاف كريم، أن "الوزارة حرصت على نشر الحقائق وتوضيحها من خلال خطابها الرسمي عبر القنوات الفضائية كافة لإيضاح الموقف أمام الشارع العراقي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "مستويات الطاقة المتاحة حالياً والبالغة ١٩,٥٠٠ - ٢١,٠٠٠ ميغاواط والتي سترتفع بمعدل ٥٠٠٠ - ٦٠٠٠ ميگاواط خلال السنة القادمة، وأن الوزارة تطمح لرفع ساعات التجهيز بعد تأهيل شبكات نقل وتوزيع الطاقة وقمع الإرهاب المخرب للانجاز الحكومي".

وتطرق الوزير وكالة، إلى "تفعيل الجباية وفق آلية ومنظور جديد يشتمل على تغيير سعر التعرفة لتتلائم مع مستوى الخدمات المقدمة في ظل غياب تخصيصات الوزارة من الموازنة العامة لتستطيع الوزارة الإيفاء بإلتزاماتها، مع مراعاة توفير الدعم الحكومي للمحافظات الفقيرة وزيادة ساعات التجهيز بالطاقة لتتمكن من خلق فرص عمل تسهم في رفع مستواها الاقتصادي".

وشدد على ضرورة "تفعيل عمل بعض دوائر وأقسام الوزارة عن طريق رسم خطط تكتيكية تحمل بين ثناياها تصور جديد لرسالة الوزارة وأهدافها، كما تضمن تسيّد العمل الجماعي بروح الفريق بين القيادات والملاكات العاملة ونبذ الخوف والتردد والمحسوبية والتفكير خارج الصندوق لحل الازمات وإيجاد الحلول".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت بوقت سابق من يوم الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية للرد السريع لتأمين أبراج الطاقة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وتعرضت عشرات الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية في سبع محافظات عراقية، لهجمات تخريبية تقف وراءها عناصر إرهابية أو جهات مستفيدة، بحسب مسؤولين حكوميين.

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء، تفعيل الجباية وفق آلية ومنظور جديدين تتضمن تغيير سعر التعرفة لتتلائم مع مستوى الخدمات المقدمة في ظل غياب تخصيصات الوزارة من الموازنة العامة لتستطيع الإيفاء بإلتزاماتها.

وذكر وزير الكهرباء وكالة عادل كريم خلال ترؤسه اجتماع موسع وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع تناول الإشارة للهجمات الاعلامية التي تعرضت لها الوزارة بعد العمليات الارهابية التي طالت أبراج نقل الطاقة، حيث كانت الاشاعات تعمل بمنهج عكسي ضد الانجاز الوزاري المتميز".

وأضاف كريم، أن "الوزارة حرصت على نشر الحقائق وتوضيحها من خلال خطابها الرسمي عبر القنوات الفضائية كافة لإيضاح الموقف أمام الشارع العراقي"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن "مستويات الطاقة المتاحة حالياً والبالغة ١٩,٥٠٠ - ٢١,٠٠٠ ميغاواط والتي سترتفع بمعدل ٥٠٠٠ - ٦٠٠٠ ميگاواط خلال السنة القادمة، وأن الوزارة طمح لرفع ساعات التجهيز بعد تأهيل شبكات نقل وتوزيع الطاقة وقمع الارهاب المخرب للانجاز الحكومي".

وتطرق الوزير وكالة، إلى "تفعيل الجباية وفق آلية ومنظور جديد يشتمل على تغيير سعر التعرفة لتتلائم مع مستوى الخدمات المقدمة في ظل غياب تخصيصات الوزارة من الموازنة العامة لتستطيع الوزارة الإيفاء بإلتزاماتها، مع مراعاة توفير الدعم الحكومي للمحافظات الفقيرة وزيادة ساعات التجهيز بالطاقة لتتمكن من خلق فرص عمل تسهم في رفع مستواها الاقتصادي".

وشدد على ضرورة "تفعيل عمل بعض دوائر وأقسام الوزارة عن طريق رسم خطط تكتيكية تحمل بين ثناياها تصور جديد لرسالة الوزارة وأهدافها، كما تضمن تسيّد العمل الجماعي بروح الفريق بين القيادات والملاكات العاملة ونبذ الخوف والتردد والمحسوبية والتفكير خارج الصندوق لحل الازمات وإيجاد الحلول".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت بوقت سابق من يوم الثلاثاء، تنفيذ عملية أمنية للرد السريع لتأمين أبراج الطاقة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وتعرضت عشرات الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية في سبع محافظات عراقية، لهجمات تخريبية تقف وراءها عناصر إرهابية أو جهات مستفيدة، بحسب مسؤولين حكوميين.