الكهرباء تعلن قطع التجهيز عن مؤسسات أهلية متخلفة عن السداد وإلغاء استثناءات الطوارئ

شفق نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات حازمة تتضمن إلغاء استثناءات خطوط الطوارئ وقطع إمدادات الطاقة عن مؤسسات أهلية متخلفة عن سداد ديونها، لتعزيز العدالة في التوزيع وحماية المال العام.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد تركي جياد، في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة ماضية في تنفيذ توجهاتها الرامية إلى تعزيز العدالة في توزيع الطاقة وفق معايير منصفة، لا سيما في ظل التحديات التي تمر بها المنظومة الوطنية".

وأوضح جياد أن "الوزارة ألغت الاستثناءات غير المبررة لخطوط الطوارئ التي مُنحت سابقاً، كما قطعت التجهيز عن عدد من المؤسسات الأهلية التي تراكمت بذمتها أجور استهلاك كبيرة لسنوات دون تسديد، لحين تسوية التزاماتها وفق الضوابط".

وأكد أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية الوزارة لإدارة الطاقة بكفاءة وحماية المال العام دون تمييز بين جهة وأخرى، بالتوازي مع تنفيذ المشاريع الرامية لتحسين واقع المنظومة وزيادة ساعات التجهيز".