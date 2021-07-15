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الكهرباء تعلن عن تقدم كبير في الحد من استهداف أبراج الطاقة سببه المواطن

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-15T14:10:48+0000
الكهرباء تعلن عن تقدم كبير في الحد من استهداف أبراج الطاقة سببه المواطن

شفق نيوز / أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الخميس، تحقيق تعاف كبير بالمنظومة الوطنية، لافتة إلى أن ذلك يعود إلى التنسيق الكبير بين الوزارة والتشكيلات الأمنية بصنوفها كافة، بالإضافة إلى تعاون المواطنين.

وقال المتحدث باسم الوزارة موسى العبادي، إن "وزارة الكهرباء، أعلنت النفير العام بجميع كوادرها، ويتم الآن فحص جميع الخطوط الناقلة للطاقة والأبراج، وهناك تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، بالإضافة إلى فتح خطوط تواصل مع المواطنين لرصد وإبلاغ أي حالة استهداف للخطوط والأبراج المخصصة لنقل الطاقة".

وأضاف العبادي، أن "هذا التنسيق أسهم بالحد من الهجمات التي تستهدف أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية"، مشيراً إلى أن "الجهة المستفيدة من ذلك هي العاملة ضد المواطن والتي تسعى لحرمانه من أبسط حقوقه".

وأوضح أن "ملف الكهرباء مهم وحيوي وله تماس كبير مع حياة المواطنين، والمنظومة تشهد اليوم تعاف كبير، باستثناء المحطات الشمالية التي لا يمر يوما دون استهداف، وذلك في محافظات (صلاح الدين، كركوك، نينوى، ديالى بالإضافة إلى الأنبار".

وبشأن التجاوزات على المنظومة الكهربائية، لفت العبادي، إلى أن "هناك توجيهات صارمة بخصوص المتجاوزين على الشبكة الوطنية، ويتم الآن العمل على إنهاء هذا الملف، وسيتم تغريم المتجاوزين بأثر رجعي ولمدة سنتين إلى الوراء".

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