الكهرباء تعلن عن تحسن "افتراضي" في ساعات تجهيز المواطنين بالتيار

شفق نيوز/ صرّح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، يوم الأربعاء، بأن جهود وزارته واعتدال درجات الحرارة أسهما بتجهيز المواطنين بالطاقة على مدار الساعة تقريباً، غير أن واقع الحال يناقض ذلك في مدن عدة.

وقال موسى لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء كانت في حالة استنفار تام وبذلت جهوداً كبيرة، في ضوء الإمكانيات المتوفرة، كما أن اعتدال درجة الحرارة، أسهم في موازنة الأحمال بالتالي تمكنّا من تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي لساعات كاملة في جميع المحافظات العراقية".

وأضاف أن "الوزارة تعمل جاهدة لتحسين معدل تجهيز المواطنين بالكهرباء"، مشيراً إلى أن "إطلاقات الغاز من إيران لا تزال محدودة، إلا أن الوزارة عملت على تأهيل الوحدات التوليدية لفك الاختناقات، بالإضافة إلى إدخال محطات تحويلية وثانوية جديدة مما ساعد في استمرار تجهيز الكهرباء".

وعلى عكس ما صرح به المتحدث باسم الوزارة، جاءت تأكيدات مراسلي وكالة شفق نيوز، مغايرة لما قاله، وبالرغم من أنهم اتفقوا على أن معدل تجهيز التيار الكهربائي تحسن بالفعل مقارنة بالأيام الماضية، إلا أنهم اختلفوا من حيث ساعات التجهيز.

مراسلنا في العاصمة بغداد، قال إن ساعات التجهيز للكهرباء الوطنية في مدينة الصدر، ومناطق الشعب، وشارع فلسطين، والبلديات، والأمين، مستمرة منذ أربعة أيام ولم تنقطع الا ساعة او ساعتين فقط في اليوم الواحد، وجميع هذه المناطق تقع شرقي بغداد.

لكن ساعات التجهيز في منطقة الكرادة وسط بغداد، تراجعت إلى ساعتيّ تشغيل مقابل ساعتيّ إطفاء اعتباراً من اليوم، بعد أن كانت بمعدل ٢٤ ساعة قبل أيام قليلة.

وفي محافظة ذي قار إلى الجنوب، أكد مراسلنا أن ساعات التجهيز تتراوح بين 20 و21 ساعة في اليوم.

في حين ذكر مراسلنا في محافظة ديالى أن ساعات التجهيز في قضاء الخالص على سبيل المثال تتراوح بين ١٨ إلى ٢٠ ساعة في اليوم، أما باقي الافضية فمن ١٦ إلى ١٨ ساعة يومياً.

في المقابل، أكد مراسلنا في محافظة الأنبار أن التجهيز بواقع ساعتين مقابل أربع ساعات إطفاء، لافتاً إلى أن بعض مناطق المحافظة حتى هذه الساعتين من التجهيز غير منتظمة.

وفي محافظة نينوى، فإن التجهيز تحسن في هذه الأيام بسبب اعتدال درجات الحرارة إلا أن بمعدل 10 ساعات يومياً أو أكثر.