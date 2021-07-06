الكهرباء تعلن إعادة خط القيارة – كركوك إلى الخدمة بعد تعرضه لعمل "إرهابي"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، عن إعادة الخط الناقل (القيارة - كركوك ) جهد٤٠٠ ك.ف الى الخدمة بعد تعرضه لعمل "إرهابي" في محافظة نينوى .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الهندسية والفنية في قسم الخطوط التابع لفرع شبكات كهرباء نينوى تمكنت من اعادة خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (القيارة - كركوك) جهد ٤٠٠ ك.ف الى العمل وبوقت قياسي في محافظة نينوى، الذي طالته أيادي الخبث والإرهاب بعمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب بتضرر الابراج المرقمة (١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣) تحديداً في منطقة تلول الباج بالقرب من قضاء الشرقاط".

وأوضحت الوزارة؛ أن "العمل التخريبي نتج عنه تحديد أحمال المنظومة في المحافظة وضعف في ساعات التجهيز والاستقرارية".

وشهدت المناطق الشمالية من البلاد سقوط نحو 70 برجاً لنقل الطاقة خلال الفترة الماضية جراء عمليات تفجير "تخريبية"، بحسب ما كشفه مدير عام توزيع كهرباء المنطقة الشمالية زيدان خلف.