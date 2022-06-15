الكهرباء تعلن إعادة الطاقة لمحطات البصرة وميسان: ساعتان و ستعاود المنظومة الوطنية عملها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأربعاء، إعادة الطاقة لمحطات محافظتي ميسان والبصرة اقصى جنوبي البلاد بعد خروجهما عن العمل لعدة ساعات، متعهدة بإعادة العمل للمنظومة الوطنية خلال ساعتين كحد أقصى.

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خطوط ( رميلة - رميلةالإستثمارية) ، وخطوط ( واسط - ميسان ) تعرضت ظهيرة هذا اليوم الأربعاء الى الانفصال ، بسبب زيادة عن الاحمال المقررة على خطوط ومحطات المنطقة الجنوبية في ( البصرة وميسان )".

وأضاف أن "ملاكاتنا الهندسية والفنية المتخصصة في الشركات العامة الجنوبية بقطاعاتها الثلاثة تمكنت من اعادة تلك الخطوط الى العمل، من خلال التنسيق العالي مع مركز السيطرة الوطني في دائرة التشغيل والتحكم ، وستعاود المنظومة الوطنية عملها واحمالها الطبيعية ، خلال مدة ساعتين كحدٍ أقصى ، لتجهيز محافظتي البصرة وميسان بحاجتها من الطاقة الكهربائية".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفاد مصدر في وزارة الكهرباء،، بخروج محطات كهرباء في محافظة البصرة عن العمل بالتزامن مع الارتفاع الواضح والملموس في درجات الحرارة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "محطات كهرباء في محافظة البصرة خرجت عن العمل بسبب عطل طارئ بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العالية في المحافظة".

وتابع المصدر؛ أن جميع خطوط 400 خرجت عن الخدمة وهي كل من " الرميلة الغازية - الرميلة استثمارية، والرميلة الغازية - خور، وخط خور - بصرة 400، وكذلك بصرة 400 - نجيبية الغازية، وخط بصرة 400 - شط البصرة".