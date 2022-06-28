الكهرباء تعلن رفد المنظومة الوطنية بـ 4650 ميغاواط عبر محطة بسماية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الثلاثاء، تشغيل الوحدة التوليدية السادسة بمحطة بسماية بطاقة 260 ميغاواط، مشيرة الى ان المحطة ترفد المنظومة الوطنية الآن بـ4560 ميغاواط.

وذكر بيان لإعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم تشغيل الوحدة التوليدية السادسة في محطة بسماية بطاقة (260 ميغا واط) وربطها بالشبكة الوطنية، وهي من وحدات الدورة المركبة والتي لا تحتاج الى وقود اضافي وتعمل على استغلال الحرارة الناتجة من وحدات الدورة البسيطة، والتي بدورها تعمل على تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة".

وأضاف، "جرى اكمال جميع الفحوصات اللازمة والصعود تدريجياً بأحمال الوحدة لتصبح المحطة ترفد المنظومة بطاقة( 4560 ميغا واط)".

ولفت البيان الى ان "لدى الوزارة عدد من المشاريع الإستراتيجية لقطاعات الانتاج والنقل والتوزيع ،والتي ستدخل العمل بقادم الايام مما يتيح للمنظومة الكهربائية تحقيق اتاحات جيدة تساهم بجاهزية واستقرار للشبكة الكهربائية ولساعات التجهيز".