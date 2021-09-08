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الكهرباء تعلن خسارة 5000 ميغاواط بسبب الغاز الإيراني

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-08T14:48:20+0000
الكهرباء تعلن خسارة 5000 ميغاواط بسبب الغاز الإيراني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الأربعاء، خسارة نحو 5000 ميغاواط من محطات الإنتاج في المنطقة الوسطى بسبب انخفاض اطلاقات الغاز الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الأزمات الطارئة والمتكررة تستمر في بعرقلة إنجازات الوزارة من خلال تعرض المنظومة الوطنية اليوم لمشكلة انحسار اطلاقات الغاز الإيراني المورد لمحطات الإنتاج في المناطق الوسطى".

وبينت ان الاطلاقات انخفضت "من ٢٠ مليون متر مكعب إلى ١٢ مليون متر مكعب، ما أدى الى توقف المحطات بالكامل عن المناطق الجنوبية، الامر الذي ادى الى تحديد أحمال المنظومة الوطنية وخسارة قرابة ٥٠٠٠ ميغاواط من الطاقة، لتتكرر الأزمة نفسها للمرة الثانية بعد مضي أسبوع واحد فقط من الانحسار السابق".

واشارت الى انه "ضمن اجراءات الوزارة لتلافي النقص الحاصل في كمية الوقود المشغل للمحطات، أجريت الاتصالات العاجلة مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز المورد للحد من الخسائر المحتملة في ساعات التجهيز بالطاقة، بالتزامن مع الاتصالات الدبلوماسية والرسائل الحكومية الموجهة لوزارة الطاقة الايرانية لحل المسائل العالقة بهذا الخصوص".

واكدت الوزارة انها "على دراية تامة بما يتعرض له المواطن من اعباء نتيجة الاوضاع الضاغطة التي يمر بها البلد، لكننا ايضا نثق بوعيه وروح المسؤولية العالية التي لطالما ساهمت في عبور البلد لأقوى التحديات".

ودعت الوزارة في الوقت نفسه، المواطنين الى "ترشيد استهلاك الطاقة لاجتياز الظرف الطارئ ريثما يتم التوصل للحلول الضرورية لمعالجة هذا الملف".

وشهد العراق خلال موسم الصيف الحالي انخفاضاً ملحوظاً في ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي بسبب تقليص إيرادات الغاز الإيراني بحسب ما أعلنت وزارة الكهرباء في أوقات سابقة، إلى جانب العمليات المتكررة لاستهداف أبراج نقل الطاقة بالتفجيرات، مما أدى إلى انقطاع التيار عن بعض المحافظات والمناطق إلى ساعات طويلة.

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